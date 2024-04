Réunions de printemps du FMI et du groupe BM : Nouri évoque l’impact du changement climatique en Tunisie

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, participe aux réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se déroulent à Washington du lundi 16 avril au dimanche 20 avril 2024.

Dans le cadre de ces travaux, le gouverneur a pris part, mercredi 17 avril 2024, à la réunion consacrée aux ministres des Finances, aux gouverneurs des banques centrales et aux chefs des institutions financières régionales de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MOANAP), présidée par la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

La rencontre a permis d'aborder de nombreuses questions communes entre les pays de la région, notamment à la lumière des circonstances actuelles et des conflits géopolitiques qui menacent leur stabilité. Parmi elles figurait la recherche de moyens pour surmonter les obstacles à la croissance dans la région, notamment dans un contexte de conflits récurrents et de baisse de la production pétrolière. L’assistance a aussi souligné la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de relever les défis géopolitiques et d'œuvrer à améliorer les perspectives de croissance à moyen terme, outre la nécessité d’engager des réformes susceptibles d’améliorer les performances économiques des pays de la région, notamment celles liées à la transformation numérique et à la lutte contre le changement climatique.

Fethi Zouhair Nouri a choisi de parler, dans son intervention, de l'ampleur de l'impact des changements climatiques sur l'économie tunisienne, et le rôle de la Banque centrale de Tunisie via l’intégration de la dimension verte outre la prise en compte des changements climatiques au niveau de la politique de gestion du portefeuille d'investissement de la banque centrale, de la politique monétaire et de la surveillance bancaire. Il a également présenté l'ensemble des stratégies et réformes prises au niveau national dans le but de réussir la transition énergétique et faire face aux répercussions du changement climatique.

Le gouverneur a aussi évoqué la situation économique en Tunisie, saluant la capacité du pays à résister aux difficultés et à absorber les chocs économiques que la région a connus ces dernières années grâce à un certain nombre d'initiatives de réformes qui ont été prises dans le but de faire progresser l’économie et d’assurer un développement durable. En outre, il a souligné la nécessité de revoir les mécanismes de financement disponibles pour soutenir les pays exposés à des difficultés économiques, qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles, d'une manière cohérente avec leurs politiques nationales et de manière à préserver leur souveraineté.

M. Nouri également participé, au cours de la même journée, à la réunion périodique organisée par Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, en l'honneur des gouverneurs des banques centrales des pays de la région. La réunion a porté sur les mécanismes permettant de faire face aux conséquences du changement climatique et de discuter des moyens de les financer, en mettant l'accent sur l'importance du rôle attribué aux banques centrales et aux autorités de contrôle pour préparer les secteurs financiers nationaux à un avenir vert.

Dans ce cadre, le gouverneur a passé en revue les réalisations de la Tunisie dans ce domaine ainsi que les projets en cours de réalisation pour atteindre l'objectif souhaité. Il a également souligné l'importance de qualifier le capital humain pour s'adapter aux nouveaux mécanismes que le secteur bancaire va mettre en place pour le financement du changement climatique et de la croissance durable.

I.N.