Kaïs Karoui : Kaïs Saïed ne fera pas campagne pour la présidentielle

Kaïs Karoui, membre de la campagne explicative du président de la République, était l’invité, jeudi 18 avril 2024, de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM.

« Le président de la République trace les politiques du pays à travers des décisions mais l’Assemblée des représentants du peuple doit les approuver et sur cela il n’a aucune garantie, c’est l’essence même de la démocratie. L’ARP, les deux chambres notamment, représentent l’opinion publique et si les électeurs approuvent les décisions du président, l’ARP doit, au moins à 90%, les approuver. Cela est au cœur de notre projet, un député n’est pas responsable devant son parti, mais devant ses électeurs » a-t-il indiqué.

« Nous avons mis en place un nouveau système où il n’est plus possible de duper l’électeur (…) il doit savoir qu’il reste un acteur qui dispose de mécanismes pour retirer sa confiance s’il l’estime nécessaire (…) les citoyens vont à terme intégrer le fait d’adhérer dans la vie politique et publique (…) aujourd’hui c’est l’occasion de créer un nouveau paysage politique à travers les conseils locaux » a ajouté Kaïs Karoui.

Concernant la présidentielle, il a souligné que Kaïs Saïed ne fera pas campagne. Il a, en outre, déclaré que le chef de l’État ne trouve pas toujours du répondant, au sein du gouvernement notamment, sur ses orientations.

M.B.Z