Finalisation, avant fin avril, de la cession de Helioflex, entre OneTech et Aluflexpack AG

One Tech Holding (OTH) a indiqué, mercredi 17 avril 2024, dans un communiqué boursier, que la clôture du contrat de cession de ses actions dans Helioflex avec Aluflexpack AG se fera avant la fin du mois en cours.

La holding avait annoncé, le 6 octobre 2023, la signature d'un contrat avec le fabricant européen d’emballages Aluflexpack AG pour la cession de ses actions dans Helioflex, société spécialisée dans l’emballage pharmaceutique. Cette transaction, dont la finalisation est prévue avant la fin du mois d'avril 2024, étant soumise à l'obtention de l'accord des autorités de concurrence et à la levée des conditions suspensives.

Or, elle vient de confirmer avoir obtenu l'accord tacite du ministère du Commerce quant au projet de cession conformément aux termes de l’article 9 paragraphe 3 de la Loi sur la concurrence.

En conséquence, les parties à la transaction ont convenu de clôturer l'opération avant la fin du mois d'avril 2024 tout en se maintenant à disposition des autorités compétentes pour tout complément d’informations. Actuellement, les dernières conditions de la clôture sont en cours de finalisation conformément au protocole d’accord de cession, précise le même document.

Le montant global de l'opération, tel qu'établi dans le protocole de cession, s'élève à près de 5,73 millions d’euros, dont 85% payables à la date de la transaction et 15% sur une période de deux ans à titre de garantie des déclarations et représentations des vendeurs. Et de spécifier que la part de One Tech Holding dans cette transaction s’élève à plus de 5,51 millions d’euros.

« Cette cession d'actions aura un impact positif sur la situation financière du groupe OTH à court et à moyen termes et permettra à la société de concentrer ses ressources financières sur les activités stratégiques, de parfaire son programme d’investissement, notamment dans les technologies de pointe, et de renforcer son positionnement sur les marchés en relation avec ces activités », a souligné le communiqué.

D’après communiqué