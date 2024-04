Nabeul : de jeunes malfaiteurs incendient une maison et tuent son propriétaire

Imprimer

Le porte-parole de la Garde nationale, le colonel-major Houssemeddine Jebabli, est intervenu, mercredi 17 avril 2024, sur Mosaïque FM pour donner des détails sur le drame qui s’est produit hier à Dar Allouche dans le gouvernorat de Nabeul.

Un homme âgé a, en effet, été brûlé vif lors d’une agression commise par une bande de malfaiteurs qui se sont introduits à son domicile.

Houssemeddine Jebabli a expliqué que six personnes ont été arrêtées et que l’enquête se poursuit, précisant que la bande compte des jeunes âgés entre seize et vingt ans.

M.B.Z