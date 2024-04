Safi Said présente les principaux points de son programme électoral

L’ancien député Safi Said a tenu ce mercredi 17 avril 2024 une conférence de presse afin d’annoncer, officiellement, sa candidature à l’élection présidentielle.

Safi Said a débuté son allocution en « saluant la révolution palestinienne et le peuple palestinien, en rendant hommage aux martyrs de Gaza ».

Lors de cette conférence de presse, Safi Said a présenté les principaux points de son programme électoral. Ce programme comprend, entre autres, un amendement de la constitution, l’installation de la cour constitutionnelle, le vote d’une nouvelle loi réglementant les partis politiques et les associations, la création d'une nouvelle instance des élections (Isie) et de l'audiovisuel (Haica), la suspension du code des changes mais aussi de la loi réglementant les chèques sans provisions.

Il a également prôné l’instauration d’un régime présidentiel équilibré et l’appel à des législatives anticipées, après accord de la nouvelle cour constitutionnelle. Safi Said a également noté dans son programme la nécessité de « libérer les magistrats du pouvoir exécutif » mais aussi de « libérer prisonniers politiques et d’opinion ».

Safi Said s’était déjà présenté à la présidentielle de 2014 et de 2019. Il avait obtenu, respectivement, 26.073 et 239.951 voix. Il avait, également, présenté sa candidature aux élections législatives de 2019 et a réussi à décrocher un siège au Parlement.

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting diffusé le 16 juin 2023, Safi Said se plaçait en troisième position avec 7,6% des intentions de vote pour la présidentielle. Il était devancé par le président de la République Kaïs Saïed, avec 68,7% et la présidente du Parti destourien libre Abir Moussi, en deuxième place, avec 8%.

R.B.H.