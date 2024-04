Giorgia Meloni reçue par Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli, ce matin du mercredi 17 avril 2024, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni en visite éclair à Tunis.

Selon l’Agence Nova, Giorgia Meloni s'est dite « heureuse » d'avoir rencontré le chef de l’État évoquant une relation personnelle forte « qui a renforcé les relations entre les deux pays ».

Giorgia Meloni a souligné, toujours d’après Nova, qu’il est « essentiel que l'Italie et la Tunisie travaillent ensemble pour lutter contre les esclavagistes du troisième millénaire, les organisations mafieuses qui pensent pouvoir exploiter les aspirations légitimes de ceux qui espèrent une vie meilleure pour gagner de l'argent facilement ».

« La relation stratégique et très importante avec la Tunisie est l'une des principales priorités de l'Italie. Nos deux pays travaillent ensemble, à 360 degrés, au niveau bilatéral, mais aussi au niveau multilatéral » a-t-elle ajouté.

Selon l’agence de presse italienne, la rencontre a également été l’occasion de célébrer la signature de trois accords, un dans le domaine de l’enseignement supérieur, un autre pour soutenir le budget de l’État tunisien ainsi qu’un dernier dans le cadre du Protocole d'accord relatif à l'octroi d'une ligne de crédit en faveur des PME. Ces accords, Giorgia Meloni les a présentés comme « une partie du travail que l'Italie mène avec le Plan Mattei pour construire la coopération sur un pied d'égalité avec les pays du continent africain ».

Réitérant l’engagement ferme de l’Italie à soutenir la Tunisie, Giorgia Meloni a évoqué avec Kaïs Saïed les principaux domaines de coopération bilatérale et notamment la mise en œuvre du Plan Mattei pour l'Afrique, la coopération en matière de migration et du processus de Rome et la coopération énergétique et économique.

M.B.Z