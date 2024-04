Ferid Belhaj quitte la Banque mondiale

Imprimer

Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj a quitté ses fonctions au sein de la Banque mondiale. L’institution financière a annoncé, dans un communiqué du 16 avril 2024, qu’Ousmane Dione lui succédera.

Ferid Belhaj avait rejoint la Banque mondiale en 1996 en tant que conseiller juridique. Il devient, de 2002 à 2007, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Maroc, puis, de 2007 à 2010, représentant spécial de l'institution auprès de l'ONU. En 2009, Ferid Belhaj est nommé directeur de la Région Pacifique. En 2012, il devient chargé des activités au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Irak et en Iran. Il exerce cette fonction jusqu’à 2017 puis devient chef de cabinet du président du Groupe de la Banque mondiale. En juillet 2018, il est nommé vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Son successeur Ousmane Dione a débarqué à la Banque mondiale en 2000 en sa qualité de spécialiste des ressources hydriques. Il a occupé plusieurs fonctions opérationnelles et de direction en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine, en Asie de l'Est et dans le pacifique. Il dirige, de 2016 à 2020, le bureau de la Banque mondiale au Vietnam. Il a, par la suite, dirigé plusieurs bureaux, dont ceux de l'Erythrée, l'Éthiopie et le Soudan. M. Dion a supervisé un portefeuille opérationnel actif de 139 projets pour une enveloppe de plus de 27 milliards de dollars.

S.G