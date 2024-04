Un sécuritaire poignardé à Hammamet

Imprimer

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Faker Bouzghaya, a indiqué qu’un sécuritaire a été poignardé hier, mardi 16 avril 2024, à Hammamet.

Il a expliqué que le sécuritaire effectuait une patrouille et a dû intervenir devant des faits d’ivresse sur la voie publique. « Un des membres de la bande qu’il a appréhendée lui a asséné un coup de poignard. Deux personnes ont été arrêtées et une enquête a été ouverte. L’agression de sécuritaires est traitée avec la plus grande sévérité et nous exigerons l’application de la loi » a souligné Faker Bouzghaya.

Il a enfin précisé que le sécuritaire agressé se remet de sa blessure et que son état s’améliore.

M.B.Z