Attaque iranienne, loi électorale, éducation… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 13 au 14 avril 2024.





La Tunisie préoccupée par l'évolution de la situation au Moyen-Orient

Le ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué, dimanche 14 avril 2024, indiquant que la Tunisie suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation au Moyen-Orient et rappelle ses avertissements précédents selon lesquels la libération de la main de l'entité sioniste et le silence sur sa violation persistante du Droit International entraîneront de graves conséquences qui menacent la sécurité et la stabilité de la région et du monde entier. La Tunisie réaffirme la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités dans le maintien de la sécurité et de la stabilité des pays et des peuples de la région





Mohamed Tlili Mansri : la loi électorale ne sera pas modifiée

Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri a indiqué que celle-ci se focalisera sur la tenue de l’élection présidentielle qui devrait avoir lieu en septembre ou en octobre 2024. S’exprimant le 13 avril 2024 au micro de Mosaïque Fm, Mohamed Tlili Mansri a assuré qu’il n’y aura pas de modification de la loi électorale à l’exception des dispositions devant être en conformité avec la nouvelle constitution adoptée suite au référendum de 2022.







Ministère de l’Éducation : création d'une cellule de lutte contre la corruption

Le ministère de l’Éducation a annoncé la création d’une cellule chargée de réceptionner les dossiers de corruption. Il s’agit d’une cellule centrale sous la supervision directe de la nouvelle ministre, Salwa Abassi, à la tête de ce département depuis le 1er avril 2024. Dans un communiqué du 13 avril 2024, le ministère de l’Éducation a précisé que la cellule réceptionnera les dossiers en version papier et que ces derniers devaient être signés et accompagnés d’une copie de la Carte d’Identité Nationale.







Baisse de 16,9% des réserves en eau des barrages

L’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), a indiqué dans son dernier rapport sur la situation hydraulique des barrages que les réserves en eau des barrages ont baissé de 16,9 %, pour s’établir à 839,815 millions de m3, à la date du 12 avril courant, contre une moyenne enregistrée, à la même date, les trois dernières années de 1010,755 millions de m3. En volume, le déficit est de l’ordre de 170,940 millions de m3. Pour ce qui est du taux de remplissage des barrages à la même date, il s’élève à 36,3 %, provenant essentiellement des barrages du Nord (43,7 %).







Le déficit commercial baisse de 20,58%

L’Institut national de statistique (INS) a annoncé que le déficit commercial était passé de 3.845,8 millions de dinars durant le premier trimestre de 2023 à 3.054,1 millions de dinars durant la même période de 2024, soit une baisse de 20,58%. Dans son bulletin portant sur le commerce extérieur aux prix courants pour le mois de mars 2024, l’INS a indiqué que les exportations ont évolué de 4,3% et que les importations ont reculé de 0,6%.