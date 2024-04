Le PDL réaffirme la candidature d’Abir Moussi à la présidentielle

Le bureau politique du parti destourien libre (PDL) a annoncé, dimanche 14 avril 2024, la candidature de sa présidente, Abir Moussi, pour l’élection présidentielle de 2024, exigeant sa libération.

Le PDL a également mis en garde contre les dangers encourus à travers les tentatives du pouvoir de priver Moussi de ses droits civils et politiques, mettant en garde contre l'adoption de nouvelles conditions de candidature non incluses dans la loi électorale dans le but de restreindre les candidatures et d'exclure les concurrents, selon un communiqué publié par le bureau politique du parti.

Le même communiqué a également condamné la poursuite des dirigeants du parti et les entraves à leurs mouvements, insistant sur leur droit à l'activité politique conformément aux législations nationales et internationales, exprimant leur engagement à défendre pacifiquement et légitimement les droits des Tunisiens à participer à des élections conformes aux normes internationales.

S.H