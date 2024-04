Aram Belhadj : la riposte iranienne aura des répercussions négatives sur les équilibres financiers

Le docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université de Carthage et expert consultant, Aram Belhadj, a publié un statut, dimanche 14 avril 2024, indiquant que l’éventualité d'une riposte iranienne avait entraîné une augmentation de 2% des prix des carburants hier.

«Aujourd'hui, cette riposte est devenue une réalité avec le début des attaques iraniennes, et il est probable que le conflit s'aggrave de plus en plus dans la région. Nous attendons des répercussions très négatives sur les équilibres financiers en Tunisie. Que Dieu protège notre pays ! », estime l’expert économique, Aram Belhadj.

Après la frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien en Syrie le 1er avril, l’Iran a mené dans la soirée d’hier une attaque aérienne sans précédent contre Israël.









S.H