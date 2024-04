Le déficit commercial baisse de 20,58%

Imprimer

L’Institut national de statistique (INS) a annoncé que le déficit commercial était passé de 3.845,8 millions de dinars durant le premier trimestre de 2023 à 3.054,1 millions de dinars durant la même période de 2024, soit une baisse de 20,58%.

Dans son bulletin portant sur le commerce extérieur aux prix courants pour le mois de mars 2024, l’INS a indiqué que les exportations ont évolué de 4,3% et que les importations ont reculé de 0,6%. Durant le premier trimestre de 2024, les exportations ont atteint 16.287,9 millions de dinars contre 15.614,7 millions de dinars pour la même période de 2023. Pour ce qui est des importations, elles sont passées de 19.460,5 millions de dinars durant le premier trimestre de l’année 2024 contre 19.342 millions de dinars pour la même période de 2023.

Les exportations des industries agro-alimentaires ont augmenté de 53,8% en raison de l’évolution de celles des huiles d'olive. Elles sont passées de 925,2 millions de dinars durant le premier trimestre de l’année 2023 à 1.879,8 millions de dinars durant la même période de 2024. La baisse des importations s’explique, d’après l’INS, par « la baisse observée au niveau des importations des matières premières et demi-produits (-9,8%) et des biens de consommation (-1,3%) et d’autre part de la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (+21,7%) et des biens d’équipement (+2,5%) ».

« Le solde de la balance commerciale est déficitaire de (-3054,1 MD). Ce déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-1839,5 MD), la Russie (-1526,8 MD), l’Algérie (-1130,1 MD), la Turquie (-670,3 MD), la Grèce (-394,5 MD) et l’Ukraine (-414,7 MD). En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (1492 MD), l’Italie (909,9 MD), l’Allemagne (647,6 MD), la Libye (373,1 MD) et le Maroc (100,4 MD) », a ajouté la même source.

S.G