Faiza Rahem à Kaïs Saïed : Issam Chebbi n’a jamais été ni un criminel, ni un terroriste !

L’épouse du secrétaire général du parti Al Joumhouri, Issam Chebbi, Faiza Rahem a indiqué à travers un statut publié, jeudi 4 avril 2024, qu’elle avait rencontré son époux aujourd’hui même. Elle a assuré qu’il avait le moral faisant preuve d’une force de personnalité et de résistance malgré les conditions carcérales, notamment, durant le mois de ramadan.

Faiza Rahem a ajouté que, sur le chemin du retour de la prison, elle avait appris que la demande de libération des détenus politiques avait été rejetée par la chambre des mises en accusation.

Dans ce contexte, elle a noté : « Issam n’a jamais été un criminel, ni un terroriste. Celui qui prétend le contraire depuis plus de 400 jours doit le prouver. Comme d’habitude, il n’y a pas d’enquêtes, ni d’investigations, ni témoins, ni preuves. Il n’y a rien ! Il est juste séquestré. Je veux rappeler que le garde de Gadhgadhi et plusieurs accusés dans l’affaire Chokri Belaïd ont comparu en liberté, alors qu’Issam, qui n’a jamais porté d’armes et qui n’est pas violent, se voit refuser toutes les demandes de libération. Cela témoigne d’une grande haine et rancune de la part du pouvoir en place. Je veux dire à Kaïs Saïed, si vous êtes intègre, Issam l’est plus que vous… et si vous êtes patriotes, Issam l’est plus que vous », indique-t-elle assurant que l’injustice ne durera pas et que la vérité finira par éclater.

S.H