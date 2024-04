Attijari Bank annonce des bénéfices en hausse de 14% en 2023

Attijari Bank vient de publier ses états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023. Il en ressort que les chiffres de la banque sont au vert au cours de 2023, avec un bénéfice individuel en hausse de 14% et un bénéfice consolidé en augmentation de 15,1%.

En effet, côté individuel, l’établissement financier a enregistré un résultat net de 212,02 millions de dinars (MD) fin 2023 contre 186,06 MD un an auparavant, en progression de 25,97 MD. La banque a payé un impôt de 90,96 MD, en hausse de 27,5% par rapport à un an auparavant (soit 19,61 MD en plus).

Le Produit net bancaire (PNB) s’est situé à 644,66 MD fin 2023, en hausse de 12,1%. Son résultat d’exploitation de 323,59 millions de dinars augmente de 18,8% comparativement à une année auparavant.

Les dépôts et avoirs de la clientèle ont atteint 10,04 milliards de dinars (+7,6%) alors que les créances sur la clientèle se sont situées à 7,01 milliards de dinars (+5,5%).

Notons que suite à la circulaire de la BCT n°2024-01 du 19 janvier 2024 qui a apporté des changements à la méthode d’estimation des provisions collectives constituées pour couvrir les risques latents sur les engagements courants et les engagements nécessitant un suivi particulier, il y a eu un impact de 13,89 MD au titre de l’exercice 2023, amenant le total des provisions collectives à 81,64 MD au 31 décembre 2023.

Côté consolidé, le groupe Attijari Bank a enregistré un résultat net de 225,9 MD fin 2023 contre 196,29 MD un an auparavant, en progression de plus de 29,60 MD. La banque a payé un impôt de 91,89 MD, en hausse de 10% par rapport à un an auparavant (soit 8,39 MD en plus).

Le Produit net bancaire (PNB) consolidé s’est situé à 692,19 MD fin 2023, en hausse de 4,2%. Son résultat d’exploitation consolidé de 366,48 millions de dinars augmente de 10,3 % comparativement à une année auparavant.

