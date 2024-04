Tunisair prête pour la saison estivale 2024

Afin de réunir toutes les conditions de réussite de la saison estivale, la compagnie aérienne nationale Tunisair a préparé un programme exceptionnel en vue d’assurer le retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) ainsi que l'afflux de touristes pendant la période allant du 15 juin au 15 septembre 2024, indique un communiqué daté de jeudi 4 avril 2024. Au menu, 17.068 vols ont été programmés et 2,7 millions de sièges seront fournis, soit une hausse d'environ 19% par rapport à la saison estivale de 2023.

La compagnie aérienne a lancé des offres promotionnelles spéciales au profit des TRE pour les réservations anticipées (Early Booking), et cela à partir d’octobre 2023. En outre et afin développer davantage ses activités commerciales, Tunisair décidé de rouvrir ses lignes régulières vers les destinations suivantes :

Lisbonne (Portugal) avec un vol hebdomadaire tous les lundis depuis la Tunisie à partir du 1er mai 2024

Zurich (Suisse) avec deux vols hebdomadaires depuis Tunis et un vol hebdomadaire depuis Djerba, à partir du 2 avril dernier

Nantes (France) avec un vol hebdomadaire tous les lundis au départ de Djerba à partir du 3 juin 2024

La compagnie a également approuvé un programme qui vise principalement à augmenter le nombre de vols hebdomadaires sur plusieurs destinations sur plusieurs marchés.

Pour le marché français :

Tunis-Lyon : onze vols hebdomadaires à partir du 31 mars 2024

Tunis-Marseille : 21 vols hebdomadaires pendant la période allant du 1er juillet au 14 septembre 2024

Tunis-Nice : quatorze vols hebdomadaires du 1er juillet au 16 septembre 2024

Djerba-Paris Orly : douze vols hebdomadaires à partir du 31 mars dernier, portant le nombre à quatorze vols au cours du prochain mois de juillet

Monastir-Marseille : trois vols hebdomadaires

Monastir-Paris : trois vols hebdomadaires

Pour le marché maghrébin :

Tunis-Oran (Algérie) : trois vols hebdomadaires à partir du 16 avril, et quatre vols à partir du 3 juin 2024

Tunis-Casablanca (Maroc) : onze vols hebdomadaires à partir du 18 avril 2024

Tunis-Tripoli Mitiga (Libye) : trois vols hebdomadaires à partir du 1er avril 2024.

Pour le marché africain :

Tunis-Bamako (Mali) : trois vols hebdomadaires à partir du 2 avril dernier

Tunis-Conakry (Guinée)-Dakar (Sénégal) : trois vols hebdomadaires à partir du 31 mars dernier

Tunis-Dakar-Conakry : deux vols à partir du 31 mars dernier

Pour le reste des marchés :

Tunis-Madrid (Espagne) : quatre vols hebdomadaires à partir du 20 avril 2024

Tunis-Venise (Italie) : deux vols hebdomadaires à partir du 18 avril 2024

Tunis-Istanbul (Turquie) : quatorze vols hebdomadaires à partir du 19 avril 2024

Le même document précise que « pour assurer le succès de la saison estivale, Tunisair a entretenu ses appareils et programmé à cet effet seize avions, contre onze avions lors de la saison dernière, outre la location de deux avions (d’une capacité de 300 sièges et de 160 sièges), et cela afin d'assurer la mise en œuvre de son programme commercial dans les meilleures conditions ».

