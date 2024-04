Stade d’El Menzah : résiliation du contrat de rénovation conclu avec la société tunisienne

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est en train de parachever les procédures de résiliation du contrat de rénovation du Stade olympique d’El Menzah conclu avec une société tunisienne. C’est ce qu’a affirmé, mercredi 3 avril 2024, le directeur des constructions et de l’équipement à la Direction générale des Services Communs, au ministère de la Jeunesse et des Sports, Noufel Belhaj Rhouma.

Et de préciser à la Tap que le projet sera confié à une entreprise étrangère, précisant qu’une entreprise chinoise spécialisée dans la construction d’infrastructures sportives a présenté une proposition mais que le projet sera accordé à la meilleure offre. Le responsable a rappelé, dans ce cadre, que l'entreprise qui sera choisie sera tenue de respecter la réglementation et les lois sur les marchés publics ainsi que la législation tunisienne relative aux mécanismes de financement.

M. Belhaj Rhouma pense qu'il est probable que les travaux de rénovation du stade reprendront d'ici cinq ou six mois, précisant que le délai d'exécution restant est estimé à 365 jours ouvrables.

Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, avait exprimé son mécontentement face à la lenteur des travaux de rénovation du Stade olympique d’El Menzah et épinglé les défaillances, lors d’une visite d'inspection effectuée le 16 novembre dernier.

Rappelons aussi que les travaux de rénovation avaient démarré en juin 2022, pour une durée estimée de 900 jours et un coût de cent millions de dinars. Mais à quelques mois de la fin supposée des travaux, l’avancement n’a été que qu’un taux de 20%.

I.N.