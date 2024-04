La présidence du gouvernement annonce la création de 42 mille emplois à la Cité médicale de Kairouan

Imprimer

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mercredi 3 avril 2024, un conseil ministériel restreint dédié au dossier de la Cité médicale Les Aghlabides, à Kairouan.

Ahmed Hachani a commencé par souligner l’importance d’un tel projet sur les plans économique, social et scientifique. Il a ensuite pu assister à un exposé présentant les différents aspects du projet et ses orientations, ainsi que ses activités et les différentes spécialités qu'il comprendra, outre ses différents objectifs, la possibilité notamment de créer environ 42 mille emplois en plus de créer de nouveaux marchés pour l'exportation de produits innovants dans le domaine de la santé.

On notera que la présidence de la République avait évoqué, dans un communiqué publié le 10 juillet 2020, la création de près de cinquante mille emplois au sein de la Cité médicale.

Selon un communiqué de la Kasbah, le complexe devait être composé d’un espace services de santé, d’un espace universitaire, espace industriel pour le secteur de la santé, espace touristique, culturel, de divertissement et sportif, un espace résidentiel, un espace de services publics, administratifs et de sécurité, un espace pour la production d'énergies renouvelables et un centre de collecte et de traitement des déchets ordinaires et hospitaliers.

Le conseil ministériel a approuvé la création d'une société anonyme publique dénommée « Société Aghlabide de la Cité Médicale de Kairouan », sous la tutelle du ministère de l’Équipement, et qui sera chargée de la gestion du dossier sous ses différents aspects.

M.B.Z