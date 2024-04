Une enseignante insultée par la mère d’un élève : la vidéo choque la toile

La vidéo fait, mercredi 3 avril 2024, le tour de la toile tunisienne et scandalise au plus haut point les internautes. les faits se passeraient dans une école de la région de Kairouan.

On y voit la maman d’un élève s’en prendre violemment à une enseignante dans sa salle de classe et devant les écoliers et le personnel de l’école qui filme la scène sans intervenir.

La dame, vraisemblablement très remontée, exigeait que son fils soit assis à la première rangée et n’a pas hésité à malmener une élève pour la pousser derrière afin de récupérer son pupitre.

La dame ne s’est pas arrêtée là, elle a insulté l’enseignante lui signifiant qu’elle n’avait aucune raison de se plaindre, que son salaire “de dix mille dinars” et ses conditions de travail étaient excellents, et la sommant d’accorder à son fils une moyenne de 19 ou même de vingt sur vingt, autrement elle “lui fracasserait la tête”.

La scène, surréaliste et d’une violence inouïe a massivement été partagée par des enseignants qui ont souligné que les agressions commises par les parents d’élèves ne sont pas rares et qu’il est important de mettre un dispositif permettant d’assurer la sécurité du cadre enseignant au sein des établissements scolaires.

M.B.Z