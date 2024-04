Olfa Hamdi peut-elle se présenter à la présidentielle ?

Olfa Hamdi avait officiellement annoncé, en novembre dernier, son intention de se porter candidate à l’élection présidentielle. Une question se pose cependant : est-elle en âge de le faire ?

Le 11 novembre 2023, Olfa Hamdi, a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024. La présidente du parti la Troisième République se présente comme étant une alternative face aux échecs essuyés par la politique du président actuel, Kaïs Saïed, assurant qu’elle est capable de répondre aux attentes des Tunisiens et de leur offrir un avenir meilleur.

Le scrutin étant prévu avant la fin de l’année en cours – théoriquement en octobre - il est important de savoir si, d’ici-là, la jeune femme politique aura l’âge légal pour participer à la course à Carthage.

Questionnée par Business News, ce mercredi 3 avril 2024, Olfa Hamdi affirme être native de 1988, elle est donc âgée de 36 ans.

Or, la constitution de 2022 dispose dans son article 89 que « le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé(e) de quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques ». Un article qui barre la route aux jeunes candidats âgés de moins de quarante ans, dont figure Olfa Hamdi.

Si la constitution est claire, elle est cependant en contradiction avec la loi électorale définissant les modalités de dépôt des candidatures auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). La loi électorale dispose en effet, dans son article 40, que « le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de trente-cinq ans au moins ».

Si certains préfèrent se cacher derrière la loi électorale – non encore amendée – pour présenter leur candidature, la primauté de la constitution ne laisse plus de place au doute. Pour ceux qui douteraient encore, le chef de l’État avait déclaré, lors de sa rencontre avec le président de l’Isie Farouk Bouasker en mars dernier, que « la présidentielle se déroulera dans le strict respect de la constitution ».

R.B.H