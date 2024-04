Olfa Hamdi tire à boulets rouges sur Lotfi Mraihi

Imprimer

La présidente du parti « La Troisième République », Olfa Hamdi a considéré que la prochaine élection présidentielle, prévue d’ici fin de l‘année 2024, se jouera entre la présidente du Parti Destourien Libre et elle-même. Elle a affirmé que le secrétaire général de l'Union Populaire Républicaine (UPR), Lotfi Mraihi, ayant récemment annoncé sa candidature, fera face au même échec que celui de 2019.

Dans une publication Facebook du 3 avril 2024, Olfa Hamdi a déploré l’annonce du secrétaire général de l’UPR, Lotfi Mraihi, de se porter candidat à la présidentielle. Elle a considéré que le peuple tunisien avait exprimé son refus de l'élire en 2019, année à laquelle la dernière élection avait eu lieu. Elle a rappelé que le premier tour s'est soldé par une confrontation entre Kaïs Saïed et Nabil Karoui. Elle a estimé que Lotfi Mraihi était moins fort que Kaïs Saïed du côté politique, juridique et constitutionnel.

Olfa Hamdi a, également, révélé s'être entretenue, dans le passé avec Lotfi Mraihi. Elle a expliqué s'être rendue aux locaux de l'UPR où elle a été informée par le secrétaire général du parti de son intention de promulguer une nouvelle constitution et de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts. « Ceci traduit une inconscience au sujet de la gravité de la situation et du sens de responsabilité politique et sécuritaire requis pour gouverner durant les prochaines phases. Ces décisions représentent une grande menace à la stabilité intérieure. Il a, aussi, exprimé son intention de conserver l'accord de 2023 conclu avec l'Union européenne. Ceci soulève plusieurs questions quant à ce changement de position d'un refus de la colonisation française en 2019 à un soutien en 2024 à un accord similaire à celui du protectorat de l'année 1881 », a-t-elle écrit.

Olfa Hamdi a qualifié l’annonce de Lotfi Mraihi de changement brusque de position et a conclu qu'il refusait d'être chef du gouvernement telle qu'elle l'avait proposé dans la coalition annoncée le 27 décembre 2023. Olfa Hamdi avait présenté, à cette date-là, une proposition de son projet électoral y compris le gouvernement qu’elle comptait former à la suite de son élection. Lotfi Mraihi y occupe le poste de chef du gouvernement. En présentant sa candidature, il a rejeté l’offre, d’après elle. Elle a, ainsi, annoncé l’ouverture des candidatures à ce poste désormais vacant.

« J‘espère que M. Maraihi tirera les bonnes leçons de sa défaite prévue à l’élection présidentielle, que les données scientifiques et politiques actuellement disponibles confirment. Elles affirment l’impossibilité de son passage à un second tour », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le secrétaire général de l’Union populaire républicaine (UPR), Lotfi Mraihi a publié une vidéo, mardi 2 avril 2024, sur sa page Facebook, annonçant son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Lotfi Mraihi a précisé qu’il avait pris cette décision tenant compte de la situation actuelle, notamment, la dégradation de la vie politique, économique et sociale, ainsi que le recul des droits et des libertés acquises lors de la révolution.

S.G