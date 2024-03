Décès d'un médecin en prison : les structures professionnelles de la santé demandent l’ouverture d’une enquête

Après avoir exprimé leur colère et appelé leurs affiliés à porter un brassard rouge en guise de protestation, ce lundi 18 mars 2024, les structures syndicales du secteur de la santé ont demandé l’ouverture d’une enquête au sujet du décès du médecin psychiatre, Mohamed Hajj. Elles ont appelé à respecter la présomption d’innocence et à traiter les dossiers judiciaires touchant aux professionnelles de la santé avec prudence et en lien avec l’exercice de leur profession en raison des spécificités techniques du métier.

Dans le communiqué émis aujourd'hui, à l'issue de la réunion tenue le 17 mars 2024 au siège de l’Ordre des médecins de Tunisie, les structures réunies ont expliqué que cinq médecins et pharmaciens se trouvent, actuellement, en prison.

Dans leur communiqué, les structures syndicales ont évoqué une banalisation des poursuites visant les médecins et leurs arrestations sans se pencher sur leur culpabilité. Ceci a conduit au décès du médecin psychiatre, Mohamed Hajji. Son état de santé s’était détérioré en raison des conditions de détention déplorables alors qu’il se trouvait à la prison civile de Bizerte.

Les structures syndicales ont, aussi, appelé à la révision des textes de loi et à la législation en vigueur et le ministère de la Santé à défendre ses affiliés. La même source a annoncé la tenue d’une conférence de presse à la date du 20 mars 2024.

Les signataires du communiqué sont : l’Ordre des Médecins de Tunisie, le Syndicat des médecin-dentistes de Tunisie, l’Ordre des Médecins Dentistes de Tunisie, le Syndicat des médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie, l'Union des Médecins Spécialistes Libéraux, le Syndicat Tunisien des Biologistes Privés, le Syndicat Tunisien des Médecins Dentistes de Libre Pratique et le Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux

Pour rappel, Mohamed Hajji est décédé, le 14 mars 2024, en prison. Ses proches et certains collègues ont assuré que les conditions de détention du médecin étaient inhumaines et qu’elles ont conduit à une mort dans des circonstances malheureuses.

S.G