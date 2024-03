Le SNJT dénonce un ciblage des journalistes et de la liberté de la presse

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé son inquiétude quant à la condamnation à six mois de prison du rédacteur en chef du journal électronique « Inhiyez », Ghassen Ben Khelifa. Ce dernier est poursuivi pour des publications Facebook qui lui sont attribuées.

Dans un communiqué du 18 mars 2024, le SNJT a considéré que la condamnation de Ghassen Ben Khelifa s’inscrivait dans le cadre d’un processus de ciblage des journalistes ayant atteint son pic en 2023. « Les poursuites en justice des journalistes se sont amplifiées, ils font, désormais face à des accusations de terrorisme en raison de leurs activités journalistiques, à savoir les poursuites contre Zied El Heni durant ce mois et les dangereuses accusations en lien avec ses sources d’information, la prorogation de la détention de la journaliste Chadha Hadj Mbarek en attendant l’audience de la cour de cassation », a ajouté la même source.

Le SNJT a exprimé son soutien inconditionnel envers Ghassen Ben Khelifa et les autres journalistes et a dénoncé la sentence prononcée à son sujet. Le syndicat a insisté sur l’absence de lien entre ce dernier et les faits reprochés. Il a, également, exprimé son opposition aux poursuites ciblant les journalistes et les activistes sur fonds de publications sur Internet. Le Syndicat a évoqué une banalisation des arrestations dans le but de les faire taire.

Le SNJT a évoqué son attachement à la liberté d’expression en tant qu’acquis auquel on ne peut renoncer. Le syndicat a affirmé son opposition à l’exploitation des textes de loi à caractère répressif et a appelé les tribunaux tunisiens à revoir leur politique. Le SNJT a appelé les défenseurs de la liberté de la presse et d’expression, des droits et des libertés et de l’indépendance de la justice à se mobiliser dans le but de les défendre et de dénoncer toute pratique touchant à ces derniers.

S.G