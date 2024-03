Décès d’un médecin en prison : le collectif ordino-syndical annonce une série de décisions

Le collectif ordino-syndical réunissant les structures syndicales et les conseils de l'ordre de tous les professionnels de santé s'est réunis aujourd'hui dimanche 17 mars, à Dar Ettabib à Tunis, pour décider des mesures à prendre suite au décès en détention préventive abusive, de Dr Mohamed Hajji, et aux nombreux autres dépassements constatés de plus en plus ces derniers temps, dans des affaires similaires, touchant les professionnels de santé.

Suite à cette réunion qui s'est terminée à la rupture du jeûne, le collectif a pris une série de décisions dont notamment, le port de brassards dans les cabinets médicaux dès demain, ainsi que l’organisation d’une conférence de presse le mercredi 19 mars à 10 heures à Dar Ettabib et une demande d'audience urgente à la ministre de la Justice.

Le collectif affirme avoir adopté un communiqué, qui sera publié incessamment, soulignant que d'autres décisions suivront en fonction de la suite que donneront les autorités à ses revendications.

Rappelons qu’un médecin psychiatre est décédé, le 14 mars 2024 en prison dans des circonstances “malheureuses”. Le psychiatre, qui exerce à Bizerte depuis plus de trente ans, faisait l’objet d’une enquête entrant dans le cadre de son exercice médical et a été placé en détention préventive. La famille et les confrères du défunt dénoncent une incarcération abusive ne répondant en aucun cas aux conditions de la détention préventive fixées par la loi.

S.H