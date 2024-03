Le ministère des Finances : la version fuitée du Code des changes est erronée

Le ministère des Finances a rendu public un communiqué, dimanche 17 mars 2024, informant que la version publiée par un journal spécialisé dans les affaires économiques et financières du projet de loi des amendements du Code des changes est une version non conforme à la version officielle approuvée par le Conseil des ministres en date du 14 mars 2024. Il est à noter que ladite version a été massivement partagée sur plusieurs pages de réseaux sociaux.



Le ministère des Finances condamne fermement "ces pratiques qui risquent d'induire en erreur l'opinion publique sur l'une des réformes les plus importantes entreprises par l'État tunisien". Il appelle à "une meilleure investigation et à éviter la publication de données fallacieuses".





Rappelons que le projet d’amendement du Code des changes a été débattu et approuvé par le conseil des ministres. Il a notamment été décidé de diffuser les concepts à travers un plan de communication adressé aux citoyens, professionnels et investisseurs, élaboré par la BCT et le ministère des Finances.

S.H