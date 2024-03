Kaïs Saïed à Kébili : le désert tunisien regorge de richesses et de compétences

Le président de la République s’est rendu, samedi 16 mars 2024, dans une visite non annoncée à la région de Nouil de la municipalité de Douz dans le gouvernorat de Kébili. Il a rencontré un groupe de citoyens et a écouté leurs préoccupations, leurs suggestions ainsi que les difficultés auxquelles ils font face, notamment en ce qui concerne le lancement de projets et le manque de réponse des autorités compétentes à leurs demandes.

Le président de la République a réaffirmé la nécessité pour chaque responsable de remplir ses devoirs envers les citoyens et de leur fournir, dans le cadre du respect total de la loi, les services demandés.

Il a ajouté que tous les citoyens sont égaux et qu'il n'y a pas de place pour la discrimination. Il a également souligné que l'État ne tolérera pas ceux qui négligent de servir les citoyens, que ce soit au niveau national, régional ou local.





Le président de la République a également partagé le repas de l’Iftar avec un groupe de citoyens à Bir Belgacem dans la délégation de Douz. Cette occasion a été l'occasion de souligner que le désert tunisien regorge de richesses et de compétences, et qu'avec une volonté ferme et une détermination solide, de nombreuses régions peuvent devenir verdoyantes, contribuant ainsi à verdir toute la Tunisie du nord au sud, et à garantir à chaque citoyen, dans chaque coin du pays, ses pleins droits sans discrimination.





S.H