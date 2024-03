Arrestation de cinq takfiristes recherchés et condamnés à des peines de prison

Imprimer

Cinq éléments takfiristes recherchés par les unités sécuritaires et les structures judiciaires pour appartenance à une organisation terroriste et condamnés à des peines allant de six mois à cinq ans de prison, ont été arrêtés. C’est ce qu’a indiqué la direction générale de la Garde nationale dans un communiqué daté de vendredi 15 mars 2024.

Ces interpellations ont été réalisées par les services de la direction de lutte contre le terrorisme au niveau central et régional à Kasserine, Tunis, Nabeul et Ariana, avec la participation des unités de renseignement et l’appui des unités d'intervention rapide lors de certaines descentes.

Après sa consultation, le ministère public a ordonné de prendre les dispositions nécessaires à leur encontre.

I.N.