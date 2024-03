Mohamed Safi : en moyenne, 200 élèves arrêtent l’école chaque jour !

Imprimer

En moyenne, 200 élèves quittent les bancs de l’école au quotidien en Tunisie. Les vacances dans le corps enseignants se multiplient également. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Mohamed Safi dans une déclaration au quotidien Assabah dans son édition du vendredi 15 mars 2024.

Si 100.000 élèves par an arrêtent l’école, c’est en partie à cause de la détérioration de l’infrastructure dans les établissements publics et les nombreuses vacances qui ont fortement impacté l’éducation nationale. Selon Mohamed Safi, 5.300 postes vacants ont été recensés dans les collèges et lycées tunisiens. Un chiffre choquant, d’après le syndicaliste.

Ces vacances au niveau du corp enseignant du secondaire ont privé plusieurs élèves en terminale de poursuivre leurs cours dans certaines matières de base jusqu’au mois de janvier, a signalé Mohamed Safi notant que le coefficient de ces matières non-enseignées a été revu à la baisse pour le calcul des moyennes.

Le syndicaliste a précisé que certaines matières étaient touchées plus que d’autres expliquant qu’il y a 750 vacances pour l’arabe, 650 pour le français et de même pour les mathématiques.

Mohamed Safi a signalé que plusieurs enseignants suppléants avaient été suspendus rappelant que leur nombre dépasse les dix mille. Il a, dans ce sens, critiqué les tergiversations du ministère de l’Éducation en ce qui concerne la régularisation de la situation des enseignants suppléants assurant que depuis 2008 et jusqu’à aujourd’hui, plus de 6.000 vacations permanentes ont été enregistrées.

Cette problématique s’étend également à l’enseignement de base. Selon le syndicaliste, plusieurs classes de primaire sont sans instituteurs sachant qu’un grand nombre d’enseignants suppléants ont été interdits d’activité. D’ailleurs, le nombre de vacances dans le primaire est de 2.000.

N.J