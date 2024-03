L’amendement du Code des changes approuvé en conseil des ministres

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, jeudi 14 mars 2024, un conseil des ministres consacré au Code des changes.

Il a souligné, à cette occasion, que le projet d’amendement du Code des changes est une révolution législative et un tournant historique dans le domaine des changes et de la finance en Tunisie, précisant qu’il s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de nouveaux horizons économiques pour la Tunisie à travers la libéralisation progressive des transactions économiques, notamment financières, dans le but de parvenir à une reprise économique.

Le projet d’amendement du Code des changes a été débattu et approuvé par le conseil. Il a notamment été décidé de diffuser les concepts à travers un plan de communication adressé aux citoyens, professionnels et investisseurs, élaboré par la BCT et le ministère des Finances.

M.B.Z