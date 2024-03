Mohamed Safi : un rassemblement de protestation central avec tout le corps éducatif

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Mohamed Safi, a indiqué, jeudi 14 mars 2024, que des actions de protestation sont prévues après l’Aïd.

Il a évoqué, dans ce cadre, un rassemblement de protestation central avec la participation de tous les corps de métiers éducatifs. Ce mouvement est prévu fin avril 2024, et assumera les conséquences qui en découleront, notamment des déductions sur salaire.

Il s’agit d’une décision prise par l’instance administrative sectorielle de l'enseignement secondaire, qui s’est réunie le 3 mars 2024. Mohamed Safi a souligné la nécessité d’une solidarité syndicale indiquant que le travail syndical est pris pour cible et appelant les membres de l’instance administrative nationale à y prendre part aussi et les soutenir.

Le syndicaliste a aussi profité de son passage chez Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, pour dénoncer la nouvelle voie empruntée par les autorités, et qui vise à restreindre le travail syndical et le droit syndical. Il a indiqué que dans le cadre de ce cheminement, il a été mis fin à toutes les autorisations de détachement ou de mise à disposition syndicale.

Et d’affirmer que le ministère de l’Éducation a refusé toutes les autorisations syndicales outre les pressions subies par tous les membres du bureau de la fédération, à travers les poursuites et le gel des salaires. L’État réclamerait, selon ses dires, à certains syndicalistes, des montants allant à 500 mille dinars par syndicaliste pour la période de leur mise à disposition syndicale. L’objectif étant de porter atteinte à l’image des syndicalistes et de l’UGTT, pour les présenter comme faisant partie de d’un système corrompu.

En réponse à une interrogation de l’animateur, Mohamed Safi a indiqué que ces détachements syndicaux font partie d’une tradition qui permettait à certains syndicalistes de bénéficier d’autorisations, notamment les membres de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, qui bénéficiaient d’autorisation renouvelable tous les trois mois. Tout cela fait partie, selon lui, d’un accord signé avec la présidence du gouvernement et qui permet le détachement syndical, en application aux lois internationales ratifiées par le pays.

I.N.