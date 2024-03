Le Président dénonce des parties démasquées œuvrant à malmener le peuple

Lors d’une réunion tenue aujourd’hui avec le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, le directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saidane et le directeur général de la Garde nationale, Hassine Gharbi, le président de la République a taclé les autorités locales et régionales qui, selon ses dires, n’assument pas la responsabilité que requiert leur devoir.

« Tous les responsables municipaux doivent assumer leur devoir en fournissant le plus rapidement possible les services aux citoyens », a déclaré le président tout en relatant la mésaventure d’une citoyenne survenue récemment. Celle-ci, relève un communiqué de Carthage, a passé une semaine à tenter d’obtenir un extrait de naissance, mais à chaque fois on lui disait que le système informatique était hors service. Pour le président de la République, de telles personnes n’ont pas leur place au sein de l’administration.

Kaïs Saïed a aussi évoqué les dysfonctionnements dans le ramassage des ordures observés dans certaines communes. Il a souligné que les ordures doivent être ramassées sans interruption et qu’il n’est pas « acceptable que les déchets s’amoncellent quatre jours durant alors que les véhicules sont en place et que leur sortie des entrepôts soit bloquée jusqu'à ce que les agents municipaux fassent leur travail ».

Il a affirmé que ces pratiques doivent cesser et que leur fréquence dans plusieurs régions de la République n'est pas innocente, mais du fait de parties qui veulent maltraiter le peuple. « Il y a ceux qui œuvrent à malmener le peuple dans leur vie quotidienne pour des raisons évidentes et qui ont été démasquées ».