Kaïs Saïed appelle Leila Jaffel à poursuivre ceux qui cherchent un appui étranger

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé lors de sa réunion, mercredi 13 mars 2024 avec la ministre de la Justice, Leila Jaffel, au palais de Carthage, l'importance de l'application de la loi à tous de manière équitable et la nécessité de statuer sur de nombreuses affaires en suspens « qui sont continuellement reportées sous prétexte des procédures ».

Le chef de l'État a, également, souligné que le peuple tunisien mène une guerre de libération fondée sur la liberté, la justice et le respect de la loi, et qu'il n'y a pas de place pour la tolérance envers ceux qui pensent être au-dessus de la reddition des comptes et de la loi. « Aucun crime commis au nom de quelque partie que ce soit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ne bénéficiera d'aucune indulgence. La liberté dans tous les pays du monde ne signifie pas le chaos ou l'impunité », lit-on dans le communiqué présidentiel.

Le président de la République a également exhorté la ministre de la Justice à poursuivre ceux qui « cherchent un appui étranger ou qui sont manipulés par des lobbies bien connus qui oppriment le peuple et veulent jouer le rôle de victimes et d'opprimés ».

S.H