Sarra Zaâfrani prend les commandes du ministère du Transport

Une cérémonie de passation s’est tenue, mercredi 13 mars 2024, au siège du ministère du Transport. La ministre de l'Équipement et de l'habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri prend ainsi l’intérim les fonctions de l’ancien ministre Rabie El Majidi.

Sarra Zaâfrani Zenzri a remercié le président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée en lui confiant la direction du ministère du Transport, et a souligné, selon un communiqué, l'importance de la continuité de l'État et des efforts concertés pour surmonter toutes les difficultés et développer le secteur des transports.

Elle a appelé, dans ce sens, les différentes structures du ministère et les institutions sous sa tutelle à redoubler d'efforts et de coordination pour atteindre les objectifs fixés.

La présidence de la République a annoncé, hier, le limogeage du ministre du Transport, Rabie El Majidi et de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi.

La ministre de l'Équipement et de l'habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri a été chargée d’assurer l’intérim au ministère du Transport.

On notera que Rabie El Majidi fait, depuis un certain temps, l’objet de critiques publiées sur des pages favorables au régime et au président de la République, Kaïs Saïed.

M.B.Z