Le gouvernement annonce vouloir numériser les services administratifs destinés aux citoyens

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé, mercredi 13 mars 2024, un conseil ministériel consacré à l’examen des piliers fondamentaux de la digitalisation des services administratifs.

La réunion s’est tenue en présence des ministres de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Affaires sociales, de l’Économie, de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation, des Technologies et des Domaines de l’État.

Ahmed Hachani a souligné, à cette occasion, l'importance de la digitalisation des services administratifs et de la nécessité d'efforts concertés pour achever la numérisation des documents administratifs et améliorer la qualité des services destinés aux citoyens.

Le conseil a décidé de former un comité technique restreint composé de représentants des ministères concernés pour entreprendre le plus rapidement possible la révision des textes juridiques désuets et travailler à concrétiser plusieurs propositions à l’instar de l'adoption d'un identifiant unique pour le citoyen, la généralisation de la plateforme nationale d'interconnexion ainsi que l'adoption de bases communes à tous les services administratifs électroniques.

M.B.Z