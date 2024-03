Arrestation à Sidi Hassine de treize jeunes âgés entre dix et 19 ans

Treize jeunes âgés entre dix et 19 ans ont été interpellés à Sidi Hassine suite à un ratissage de la région par les agents de police, après qu’ils aient visé des véhicules sécuritaires et porté atteinte à des personnes et des biens publics et privés. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale daté de mercredi 13 mars 2024.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer en garde à vue six d’entre eux, âgés de seize à 19 ans. Des PV pour "négligence de mineur" ont été dressés contre les parents des autres dont l'âge ne dépasse pas les onze ans.

Le même document précise que l’enquête se poursuit.

I.N.