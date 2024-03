Indice de liberté économique : considérée comme une économie "réprimée", la Tunisie recule de 18 places

La Tunisie a perdu 18 places dans le classement mondial dans l'édition 2024 du rapport sur l'Indice de liberté économique établi par le think tank américain "The Heritage Foundation". Le pays est passé de la 132e position à la 150e position, sur un total de 178 pays, alors que son score est passé de 52,9 à 48,8 sur cent. Le rapport place ainsi la Tunisie dans la catégorie des économies "réprimées".

A la tête du classement se trouve Singapour avec un score de 83,5, suivi de la Suisse avec un score de 83, puis l’Irlande avec un score de 82,6. Taïwan et le Luxembourg clôturent le Top 5 avec respectivement un score de 80 et un score de 79,2.

À la dernière place du classement, il y a la Corée du Nord avec un score de 2,9 (176e), devancée par Cuba avec un score de 25,7 (175e) et le Venezuela avec un score de 28,1 (174e). Le Soudan avec un score de 33,9 occupe la 173e place et le Zimbabwe avec un score de 38,2 occupe la 172e place.

Au niveau régional Mena (Moyen-Orient/Afrique du Nord), la Tunisie s’est positionnée au 11e rang. À la première place régionale et 22e rang mondial se classe les Émirats arabes unis avec un score de 71,1, suivi par le Qatar qui est le 3e régional et 28e mondial avec un score de 68,8.

Ils sont suivis par le Bahreïn 4e régional, 54e mondial et un score de 63,4, Oman (5e, 56e, 62,9), l’Arabie Saoudite (6e, 69e, 61,9), le Koweït (7e, 90e, 58,5), la Jordanie (8e, 92e, 58,3), le Maroc (9e, 101e, 56,8), l’Égypte (10e, 146e, 49,7), Liban (12e, 154e, 48,3), l’Algérie (13e, 164e, 43,9) et Iran (14e, 169e, 41,2 2).

L’indice de liberté économique se base sur de douze sous indicateurs : le droit de propriété, l'efficacité judiciaire, l’indicateur Intégrité du gouvernement, le fardeau fiscal, les dépenses du gouvernement, la santé budgétaire, la liberté des affaires, la liberté du travail, la liberté monétaire, la liberté commerciale, la liberté d’investissement et la liberté financière.

La Tunisie a la moyenne de sept sur douze sous indicateurs. Le pire score est 7,3 pour la santé budgétaire alors que le meilleur score est celui du fardeau fiscal avec 74,9.

Le pays a reçu un score de : 72,7 pour la liberté monétaire, 64,7 pour les dépenses du gouvernement, 60,8 pour le droit de propriété, 55,9 pour la liberté du travail, 53,2 pour la liberté commerciale, 52,9 pour la liberté des affaires, 42,4 pour l’intégrité du gouvernement, 40,5 pour l'efficacité judiciaire, 30 pour la liberté d’investissement et 30 pour la liberté financière.

Rappelons que l’indice de liberté économique est une moyenne non pondérée de douze sous indicateurs qui varie entre zéro et cent. La note "zéro" traduit une absence totale de liberté économique tandis que "cent" indique une liberté complète. De même, les niveaux de libertés sont déterminés en fonction du score obtenu : plus le score s’approche de cent, plus le pays monte dans l’échelle de liberté. Ainsi, un score qui est supérieur à 80 classe les pays dans la catégorie des économies « libres », un score de 70 à 80, renvoie à la classe des pays « principalement libres », un score entre soixante et 70, est relatif à la catégorie des « modérément libres », un score entre cinquante et soixante qualifie les pays de « principalement non libres » et la dernière catégorie, avec un score inférieur à cinquante, est celle des économies « réprimées ».

I.N.