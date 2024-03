Les charges retenues contre Zied El Heni

Le journaliste Zied El Heni a révélé, dans la soirée de mardi 12 mars 2024, les charges retenues à son encontre après sa comparution lundi devant le juge d’instruction près le pole judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Le journaliste été auditionné en tant qu’accusé et non en tant que témoin dans l’affaire du dirigeant islamiste Mondher Ounissi.

Dans un statut sur sa page Facebook, Zied El Heni a indiqué qu’il faisait face à des accusations d’association de malfaiteurs à caractère terroriste et de divulgation, communication et diffusion d’informations au profit d’une organisation terroriste et de personnes associées à des crimes terroristes dans le but de les aider à les commettre, de les dissimuler, d’en tirer profit.

Le journaliste est également accusé d’avoir omis – même sous couvert du secret professionnel – de communiquer immédiatement aux autorités compétentes des informations sur des crimes terroristes ou d’éventuels actes terroristes, en plus d’avoir établi un contact avec des agents d’un État étranger dans le but de nuire à la Tunisie sur le plan diplomatique.

Zied El Heni a qualifié l’affaire de « scandale judiciaire » notant qu’il a décidé de ne pas interjeter appel de la décision du juge après la clôture de l’instruction. Il a ajouté qu’il considérait les accusations portées à son encontre comme « purement politiques et une violation flagrante de la loi et de la liberté de la presse ». Selon ses dires, ces accusations visent « à l’intimider et le réduire au silence ».

Le journaliste a, rappelons-le, été auditionné dans le cadre de l’investigation sur les enregistrements fuités attribués au président par intérim du mouvement Ennahdha. Celui-ci a été arrêté le 5 septembre 2023 et conduit à la caserne de l’Aouina après la fuite sur les réseaux sociaux d’enregistrements de conversations présumées entre le prévenu et la journaliste Chahrazed Akacha.

Dans ces présumés enregistrements, le dirigeant islamiste révèle avoir rencontré Othman, Hussein et Omar Jenayah et critique une grande partie des figures d'Ennahdha et accuse l'un d'entre eux de recevoir de l'argent de l'étranger.

Zied El Heni a été interrogé une première fois en septembre dernier. Il a, alors, déclaré qu’il était accusé d’avoir obtenu un dossier d'enquête sur une affaire à caractère terroriste ajustée en un complot contre la sûreté de l'État et une incitation de la population à s’entretuer et une série de longues accusations utilisées dans de telles occasions.

Il a expliqué qu’il avait été questionné au sujet de sa rencontre avec Mondher Ounissi. Chose qu’il a confirmé. Il a, également, avoué être en possession de PV d’enquêtes en cours, mais a refusé de révéler ses sources comme l’exige l’éthique de la profession et comme le permet la loi.

