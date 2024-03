Féminin by UIB célèbre la journée internationale des femmes et le 60e anniversaire de l’UIB

L'Union internationale de banques (UIB), via son association Féminin by UIB a fêté, vendredi 8 mars 2024, une triple célébration : la Journée internationale des femmes, le soixantième anniversaire de la création de la banque et le huitième anniversaire de Féminin by UIB. Une occasion qui lui a permis de présenter les réalisations en matière de parité et d’égalité homme/femme.

À cette occasion, Féminin by UIB a convié à un dîner gala, les femmes de l’UIB mais aussi des femmes de premier rang dans divers domaines pour leur rendre hommage en compagnie du président du Conseil d’administration Kamel Néji, du directeur général de la banque Raoul Labbé de la Genardière et plusieurs hauts cadres de la banque notamment le directeur de la communication, Ouassel Bahri, qui a animé la soirée.

Il faut dire que l’UIB croit en la parité et y travaille depuis plusieurs années avec des résultats plus que probants. En effet, la présence féminine est de l’ordre de 62% dans l’effectif total de la banque et 61% dans l’encadrement. Sur les dix dernières années, la part des femmes recrutées dans la banque s’élève à 76%. 25% des membres du Conseil d’administration sont des femmes. Alors que dans le Comité exécutif (Comex) et le Comité de direction (Codir) la parité est respectée. L’objectif dans les années prochaines est d’atteindre 40% de femmes dans le Conseil d’administration.

D’ailleurs, l’UIB a été la première banque en Tunisie et en Afrique à être labellisée Gender Equality European and International Standard. Elle a aussi remporté pour la deuxième année successive le "Trophée de la Parité Professionnelle" du Magazine Femmes Maghrébines.

« Notre association Féminin by UIB fête désormais ses huit ans. Depuis sa création, sous l’impulsion de notre président, Kamel Néji, notre association s'est engagée à promouvoir l'égalité, l'inclusion et le développement professionnel et personnel de la femme. Elle a constamment œuvré à déconstruire les barrières et à créer un environnement où chacune peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Étant convaincue que les droits de la femme ne sont pas toujours respectés et que nous devons, par conséquent, continuer à réaliser la feuille de route que nous nous sommes fixé en matière d'égalité et d’équité. Nous continuerons, également, à soutenir les initiatives de la société civile qui visent à créer un monde plus juste et inclusif pour toutes et tous. Lesquelles initiatives sont en rapport avec nos valeurs et notre engagement en faveur de l’égalité et de l’appui aux femmes fragilisées », a indiqué Ilhem Bouaziz, présidente de l’association Féminin by UIB et DGA de la banque.

Et d’ajouter : « En dépit des diverses contraintes et des multiples responsabilités, la femme a un rôle déterminant dans la réussite de notre Banque. Elle constitue une force motrice de notre institution qui compte désormais davantage de femmes que d'hommes. Cette configuration de genre témoigne de la diversité et de l'inclusivité réussie au sein de notre banque ».

En outre, Moufida Hamza, vice-présidente de Féminin by UIB et CFO de l’UIB, a annoncé que le bureau directeur de Féminin by UIB a décidé de verser 50% du montant des adhésions au titre de l’année 2024 à d’autres associations qui partagent leurs valeurs et leur engagement en faveur de l’égalité et de l’appui aux femmes fragilisées et/ou touchées par le cancer du sein.

L’association prévoit aussi des programmes de formation et de soutien à la parentalité. Une formation volontaire couvrant toutes les dimensions de la fonction parentale, affectives, hygiéniques, nutritionnelles, psychologiques, pédagogiques, sociales et culturelles. Divers aspects qui ont trait à la relation avec un enfant.

L’évènement a été aussi une occasion pour l’UIB de présenter une partie de sa collection d’art qui s’est, récemment, enrichie des œuvres des deux derniers artistes vivants de l’École de Tunis, Hassen Soufy et Fethi Ben Zakour. Cette collection sera mise à l’honneur dans un livre avec la participation d’Alya Hamza. En outre et en prélude à la soirée, la banque a proposé un parcours qui illustre ses temps forts.

