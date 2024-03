Décès d’un Tunisien au Canada : le ministère des Affaires étrangères réagit

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a rendu public un communiqué, dimanche 10 mars 2024, pour revenir sur le douloureux incident survenu le 3 mars 2024 qui a entraîné la mort du citoyen tunisien Marwane Chouk lors d’une intervention armée menée par deux policiers canadiens dans la ville d'Oakville (la province de l'Ontario).

Le ministère tient à préciser que ses services continuent de suivre de près cette question, en coordination avec ses deux missions diplomatique et consulaire au Canada, d'une part, et l'ambassade du Canada en Tunisie, d'autre part.

Le ministère ainsi que ses deux missions maintiennent leurs contacts avec le ministère fédéral des Affaires étrangères canadien, les autorités de la province de l'Ontario et la police de la ville susmentionnée, pour déterminer rapidement toutes les circonstances et faits liés à cet incident et établir les responsabilités administratives et pénales, rapidement et sans délai d'autant que des informations préliminaires, non confirmées, indiquent que le défunt ne constituait nullement un danger justifiant qu’il soit la cible de sept coups de feu tirés par deux policiers, indique le communiqué du MAE tunisien.

Le ministère appelle, à cet effet, les autorités canadiennes, dans le cadre du respect des droits de l'Homme et des lois, à œuvrer aussi rapidement que nécessaire pour déterminer les responsabilités dans ce dramatique incident.





Le ministère affirme par ailleurs son engagement à continuer à œuvrer pour révéler la vérité et défendre les droits du défunt. Il est à noter également, que les procédures du rapatriement de la dépouille mortelle sont en cours de parachèvement.

S.H