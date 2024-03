Mohamed Ali Boughdiri : nous suivons de près l’affaire de l’élève éborgné à Sfax

Le ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré, samedi 9 mars 2024, que le ministère suivait de près l'incident de l'agression d'un élève par un de ses camarades dans une école de la région de Sfax.

Le ministre a rappelé que cet incident a conduit à la suspension de l'enseignante et du directeur de l'école, ainsi que des délégués de l'éducation de Sfax 1 et 2, exprimant en même temps sa solidarité avec l'enfant victime et sa famille.

Il a souligné, dans une déclaration à la chaîne Al Wataniya, que le président de la République suivait l'évolution de cette affaire. “Je me suis entretenu avec la ministre de la Justice et le chef du gouvernement à ce sujet. J’ai confiance en la justice et en sa capacité à trouver une solution à cette affaire qui préserve à la fois la dignité des enseignants d'une part et les droits de l'enfant et de sa famille d'autre part”, assure-t-il.





Rappelons qu'une mère a révélé que son enfant de six ans avait été agressé avec des ciseaux par son camarade, ce qui lui a coûté un œil. Selon elle, l’incident s’est produit en classe lorsque la maîtresse est sortie faire des photocopies. Selon la mère, le directeur de l’école avait tenté de minimiser les faits en disant que son enfant avait été blessé au niveau de l'œil avec un stylo, en plus de l'avoir laissée se débrouiller seule pour porter secours à son enfant.

L’institutrice et le directeur de l'école avaient été placés en garde à vue depuis le 1er mars 2024. Le syndicat de l'enseignement de base a fait part de sa solidarité avec eux, appelant à leur libération. En effet, la structure syndicale fait porter la responsabilité aux autorités de tutelle tenant compte des manquements au niveau de l’école, notamment, en termes de moyens et de ressources humaines.

