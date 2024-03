Ajmi Lourimi : nous continuerons à militer pour fermer la parenthèse du putsch

Le Front de salut national a organisé, samedi 9 mars 2024, une manifestation à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes.

À cette occasion, le secrétaire général du mouvement islamiste Ennahdha, Ajmi Lourimi, a salué la lutte des femmes palestiniennes et des épouses des détenus politiques en Tunisie.

« Les jours passent, la lutte continue et l’espoir grandit, car la cause est juste et les causes justes ne meurent jamais », a-t-il scandé notant que le Front de salut national ne cédera pas aux pressions et continuera à militer pour « fermer la parenthèse du putsch ».

« Le Front de salut oeuvre à fédérer l’opposition et continuera de le faire pour la liberté et la démocratie », a-t-il ajouté soulignant que le mouvement n’a pas de « calculs politiques ». « Si le Front de salut a un intérêt c’est celui de la partie. Si il a un objectif c’est celui de répondre aux attentes des Tunisiens », a-t-il affirmé.

« Le Front n’est pas de ceux qui poussent à s’entretuer pour le pouvoir. Sa seule préoccupation est la partie et rien que la partie, le peuple et rien que l’intérêt du peuple », a-t-il assuré.

Les manifestants qui se sont rassemblé devant le théâtre municipal de Tunis, ont scandé des slogans dénonçant le discours populiste du président de la République et appelant à une « union nationale contre l’attaque populiste ».

N.J