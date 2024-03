Saida Garrach : c'était une triste journée des droits des femmes

L’avocate et militante féministe, Saida Garrach a publié, vendredi 8 mars 2024, un statut déplorant la situation de la femme en Tunisie alors que le monde célébrait la journée internationale des droits des femmes.

« C’était une triste fête en l’absence des visages de la célébration, de la lutte et de la défense des droits des femmes. Certains sont partis pour toujours et d’autres ont été contraints de s’absenter », a-t-elle écrit sur Facebook dénonçant, également, « la hausse des poursuites contre les voix des femmes dans l’espace public et du nombre d’actions en justice pour faire taire ces voix ».

« C’était une triste fête de par le fait que certaines activistes politiques étaient derrière les barreaux pour avoir tenu bon à leur droit à un militantisme pacifique et ouvert », a-t-elle ajouté.

Saida Garrach n’a pas manqué d’évoquer la situation en Palestine et au Soudan. « C’était une triste fête, car la machine de guerre a pris en otage les corps des femmes en Palestine, au Soudan et ailleurs et a laissé la trace de l’agression à jamais gravée tant sur leurs corps qu’en leur mémoire, face au silence des régimes qui ont excellé dans l’oppression de leurs peuples (…) ».

« C’était une fête dénuée de couleurs, sauf celle du chagrin, mais elle promet à celle qui suit, espoir et réalisation », a-t-elle noté.

