Météo - Tunisie : ciel densément couvert sur le Nord et pluies éparses

Le ciel sera densément couvert sur le Nord de la Tunisie avec des pluies éparses, a annoncé l’Institut national de la météorologie dans son bulletin du samedi 9 mars 2024.

Sur le reste des régions, le ciel sera partiellement couvert. Les maximales seront comprises entre 20 et 26°C dans le Nord et le Centre et entre 26 et 30°C dans le Sud.

Le vent soufflera fort près des côtes et sera accompagné, localement dans le Sud, de tourbillons de sable. La mer sera très agitée.

N.J