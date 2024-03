Établissements publics, UGTT, Zied El Heni … Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 mars 2024 :







Une séance de travail ministérielle dédiée aux établissements publics

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mercredi 7 mars 2024, une séance de travail ministérielle dédiée aux établissements publics. La réunion, précise un communiqué de la Kasbah, a porté sur la situation financière d'un certain nombre d'établissements à participation publique et sur les moyens de développer leur gouvernance.

L’UGTT appelle à la reprise du dialogue social

La Commission administrative nationale de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, jeudi 7 mars 2024, à la reprise du dialogue social et à l'ouverture d'un nouveau round de négociations dans la fonction publique et le secteur public. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion à Hammamet, l'UGTT a appelé à l'augmentation du salaire minimum et à l'application des accords du 6 février et du 15 septembre 2023, appelant le gouvernement à tenir une séance d'évaluation de la situation économique et sociale et à examiner son impact sur la dégradation des salaires.





Zied El Heni convoqué par la justice

Le journaliste Zied El Heni a annoncé, jeudi 7 mars 2024, qu’il a été convoqué par le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, lundi 11 mars 2024, en tant qu’accusé pour prendre connaissance de la décision de la clôture de l’instruction. Zied El Heni précise qu’il s’agit de l’affaire en rapport avec le dirigeant nahdhaoui Mondher Ounissi.

Al Joumhouri propose Issam Chebbi comme candidat à la présidentielle 2024

Le parti Al Joumhouri a décidé de proposer à son secrétaire général Issam Chebbi, détenu depuis le 25 février 2023 dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, de se porter candidat à l’élection présidentielle 2024. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 7 mars 2024, le membre du parti politique Wissem Sghaier. M. Sghaier a indiqué, dans une déclaration à Diwan Fm, que le bureau politique d’Al Joumhouri s’est réuni au cours du week-end dernier et a décidé de participer à l’élection présidentielle et de militer pour un environnement électoral concurrentiel entre les différents candidats

Rodney Dixon : le procureur de la CPI doit se rendre en Tunisie

Le président de l’Association des Victimes de la Torture en Tunisie Abdennacer Naït-Liman a indiqué que le nombre de victimes de torture avait augmenté en Tunisie. Il a considéré que le système en place ciblait l’opposition. S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue le 7 mars 2024 par l’ONG, Abdennacer Naït-Liman a déploré l’entame de poursuites engagées par le pouvoir en place contre des Tunisiens qu’ils soient des opposants, des défenseurs de droits humains ou des journalistes pour avoir exercé leur droit d’association ou de réunion et de leur liberté d’expression.