Noureddine Tabboubi rassuré quant à l’avenir de l’UGTT

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, s’est dit rassuré quant à l’avenir de la Centrale syndicale après la réussite du rassemblement organisé le 2 mars.

Selon l’organe de presse de l’organisation, Echaab News, le syndicaliste a assuré que la Centrale syndicale abordait toutes les problématiques de façon démocratique reflétant sa diversité; son point fort.

Noureddine Tabboubi a, selon la même source, réitéré que le pouvoir en place continuait à prendre pour cible le travail syndical et à rejeter le dialogue social, ce qui, à son sens, nécessite un plan de travail syndical capable de créer une dynamique et une mobilisation pour défendre le droit syndical et le dialogue social.

Il a évoqué, également, la nécessité d’approfondir la réflexion pour améliorer le travail syndical proposant l’organisation d’un forum pour réfléchir à de nouvelles stratégies.

Noureddine Tabboubi a assuré que les messages des syndicalistes parvenaient au pouvoir à travers leur lutte et militantisme soulignant que le fait que le discours politique soit réceptif à ce que propose l’UGTT est positif.

N.J