Démantèlement d'un important réseau de drogues mené par une trafiquante

La sous-direction de lutte contre la drogue relevant de la police judiciaire d’El Gorjani vient de démanteler un important réseau de drogue mené par une trafiquante. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 6 mars 2024, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Des descentes ont été ainsi opérées au domicile de la prévenue dans la région de La Marsa-Ouest, ainsi que dans le domicile de ses deux complices, et cela après consultation du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis 1. Suite à quoi, 35.000 comprimés de stupéfiants, 83 plaquettes de cannabis, un kilo de cocaïne et environ 250 grammes d’héroïne outre 118.000 dinars, cinq balances électroniques, une moto grosse cylindrée et une collection de bijoux de luxe.

En outre, deux personnes ont été placées en garde à vue alors que trois autres sont activement recherchées. Notons que le document ne spécifie pas si la trafiquante est l'une des personnes arrêtées ou pas.

I.N.