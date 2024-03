Après la panne, Facebook a-t-il vraiment annoncé la perte des données de 12 millions d'utilisateurs ?

Le site 24X a publié une présumée déclaration du porte-parole de Facebook survenue après la panne dont a été victime le réseau social, mardi 5 mars 2024. La déclaration urgente indiquait : « Nous avons perdu les données de 12 millions d'utilisateurs et il est nécessaire pour tous de réinitialiser leurs mots de passe ! ».

Plusieurs pages, dont "Tunisna 24", ont relayé la déclaration, suscitant des craintes chez les internautes concernant la protection de leurs données personnelles.





Mardi 5 mars 2024, une panne est survenue sur l'application Facebook et d’autres réseaux de Meta, empêchant les utilisateurs d'y accéder. Les utilisateurs de Facebook ont été surpris de voir une fenêtre contextuelle indiquant : « La session a expiré, veuillez vous connecter à nouveau ». En cliquant sur le message, ils étaient redirigés vers l'écran de connexion, où ils étaient informés que « la connexion n'a pas pu être établie. Une erreur inattendue s'est produite. Veuillez réessayer de vous connecter ». En tentant de se connecter via un navigateur web, les utilisateurs de Facebook ont reçu un message d'erreur indiquant : « le mot de passe que vous avez entré est incorrect ». Pour ceux qui ont essayé d'accéder à Messenger, ils ont rencontré la même situation. Sur Instagram, les utilisateurs ont pu accéder à la plupart des contenus, mais ils ont reçu une notification sur leur fil d'actualité indiquant qu’il ne pouvait pas être mis à jour.

Après la panne, plusieurs ont craint une perte de leurs données personnelles.

Nous avons vérifié les déclarations des responsables de Meta lors de la panne soudaine et nous n'avons trouvé aucune trace de la déclaration attribuée au porte-parole officiel de Facebook.

Andy Stone, responsable des communications de Meta, a reconnu les problèmes sur X, anciennement Twitter, et a déclaré que l'entreprise « avait résolu le problème aussi rapidement que possible pour tous ceux qui étaient impactés, et nous nous excusons pour tout inconvénient ».

A noter que la panne survient juste avant la date limite de jeudi pour que les grandes entreprises technologiques se conforment au nouveau règlement européen sur les marchés numériques. Pour se conformer, Meta apporte des changements, comme permettre aux utilisateurs de séparer leurs comptes Facebook et Instagram afin que les informations personnelles ne puissent pas être combinées pour les cibler avec des publicités en ligne. Il n'est pas clair si la panne est liée à des préparatifs que Meta pourrait effectuer pour le DMA.

Meta a également publié un Tweet le mardi pour dire que : « Nous savons que certaines personnes ont eu des difficultés à accéder à nos applications plus tôt. Toutes nos excuses pour tout inconvénient que cela a pu causer, et merci de votre patience pendant que nos équipes travaillaient rapidement pour le résoudre ! ».





Ainsi la déclaration accordée au porte parole de Facebook est fausse et sans fondement, aucune annonce sur la perte des données n'a été déclarée.

R.A.