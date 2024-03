Deux administrateurs démissionnent du Conseil d’administration d’Assad

Deux administrateurs de la société "L’Accumulateur Tunisien Assad" ont présenté leur démission. Il s’agit d’Emna Kallel et de l’administrateur indépendant Slim Zeghal. C’est ce qu’indique un communiqué boursier.

Ce même document spécifie que le Conseil d’administration de la société, réuni le mardi 27 février 2024, a accepté ces démissions. Il envisage, aussi, de lancer un appel à candidature pour la sélection d’un nouvel administrateur indépendant en remplacement de celui sortant.

Rappelons que la société avait annoncé un déficit de plus de huit millions de dinars en 2022 et de plus sept millions de dinars à fin juin 2023.

D’après communiqué