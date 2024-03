Suspension de la levée du pont de Bizerte

Imprimer

Le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a indiqué que des vents forts ont provoqué la collision, à la date du 4 mars 2024, entre un navire et le pont mobile de Bizerte. « Les dégâts sont minimes… Une expertise sera réalisée… Nous ne pouvons reprendre la levée du pont que sur ordre du bureau de contrôle », a-t-il ajouté.

S’exprimant le 5 mars 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Samir Abdellaoui a expliqué que trois zones du pont ont été touchées lors de cette collision, dont la partie mécanique. « Nous avons pris la décision d’interdire l’usage du pont aux bus… Nous avons tenu, par la suite, une réunion du comité de lutte contre les catastrophes, et décidé de la reprise de toute circulation », a-t-il dit.

Samir Abdellaoui a indiqué que les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Habitat interviendront suite à cet incident. Le bureau de contrôle chargé de rédiger des rapports d’expertise a été nommé par ce même ministère. La levée du pont doit avoir lieu, d’après lui, en l'absence de tout risque possible.

Pour ce qui est du navire, Samir Abdellaoui a évoqué plusieurs dégâts au niveau de la coque. Il a rappelé qu’il s’agissait d’une entité relevant du droit maritime. « Son capitaine, le transitaire et l’équipage seront concernés par l’expertise… Il y aura un dédommagement pour la Tunisie… Le navire a été amarré au quai n°1 et ne bougera pas en attendant les instructions du ministère public et jusqu’à l’ouverture d’une enquête », a-t-il poursuivi.

Concernant le nouveau pont, Samir Abdellaoui a indiqué que ce projet sera réalisé sous la forme de trois segments : deux parties composées de route et qui sont en cours de réalisation et une troisième partie représentant un pont fixe. Cette dernière sera réalisée par une entreprise chinoise qui s’occupe actuellement de compléter son dossier conformément à la procédure. Le gouverneur de Bizerte a indiqué que les travaux de construction du nouveau pont seront entamés la semaine prochaine. Le pont devra être achevé d'ici 36 mois.

S.G