Tlili Mansri : l'Isie retirerait sa plainte si Abir Moussi présentait ses excuses

Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Mohamed Tlili Mansri a indiqué que faire l’objet de poursuites en justice n’interdisait pas à la personne concernée de se présenter à la présidence.

S’exprimant le 28 février 2024 durant « Houan Tounes » de Moez Ben Gharbia sur Diwan Fm, Mohamed Tlili Mansri a assuré qu’il n’y avait pas lieu de parler de révision des conditions de candidature à la présidence de la République. Le porte-parole de l’Isie a considéré que l’interdiction judiciaire signifiait l’interdiction à une personne de se porter candidat par le biais d’un jugement définitif.

Mohamed Tlili Mansri a assuré qu’être poursuivi en justice n’interdisait à une personne de présenter sa candidature à la présidence. Il suffit de présenter un bulletin n°3 vierge.

« Il faut un jugement complémentaire interdisant de participer en tant qu’électeur ou candidat… Le document permettant d’attester de cela est le bulletin n°3… Nous ne pouvons pas exiger ce document pour une petite circonscription telle que pour les conseils locaux, les conseils régionaux, les conseils des districts, l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts et ne pas appliquer la même mesure pour l’élection présidentielle », a-t-il dit.

Mohamed Tlili Mansri a indiqué que l’Isie comptait appliquer par le biais d’un décret d’application plus de flexibilité et de souplesse aux conditions de candidature. L’instance envisage la possibilité d’obtenir de parrainage auprès des membres du Conseil national des régions et des districts ou des conseils locaux, régionaux ou des districts.

Interrogé sur le cas de Abir Moussi, le porte-parole de l’Isie a évoqué un possible retrait de plainte en cas d’excuses présentées par celle-ci. Cette dernière fait l’objet de trois mandats de dépôt dont deux émis à la suite de plaintes déposées par l’Isie sur fond du décret 54.

S.G