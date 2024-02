Ministère français de lIntérieur : non, le ramadan ne sera pas interdit !

Le ministère français de l’Intérieur et des Outre-mer a réagi dans une vidéo publiée le 26 février 2024 sur le réseau social X (anciennement Twitter) sur la rumeur selon laquelle le ramadan serait désormais interdit en France cette année. Invraisemblable, la rumeur a tout de même été très relayée sur les réseaux.

« Non l’Etat ne va pas interdire le ramadan ni expulser les personnes qui le font. Jamais le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer n’a prévu d’interdire le ramadan ni empêcher nos compatriotes de confession musulmane de participer à ce moment important », a déclaré Camille Chaize porte-parole du ministère français de l’Intérieur, dans cette vidéo.

Le ministère réagit aux nombreuses publications qui sont apparues sur les réseaux ces derniers jours, notamment sur X et TikTok, affirmant que la France interdira, cette année, la pratique du ramadan. « Une pratique passible d’expulsion », indiquent certaines publications. Selon certains internautes, cette mesure ferait partie de l’extension du projet de loi immigration. Les internautes évoquent même des avertissements et des expulsions en cas de récidive.

La loi immigration du 26 janvier 2024, a été accueillie avec beaucoup de méfiance. Elle est notamment accusée de vouloir instaurer des méthodes toujours plus répressives.

R.B.H

⚠️❌ Non ! Le Ramadan ne sera pas interdit en France.

La #désinformation et les fake news faussent le débat public et compromettent notre capacité à prendre des décisions éclairées. @Interieur_Gouv protège et garantit la liberté de culte comme toutes les libertés. pic.twitter.com/9JjfE4MhBh